В квартире на Урале из-за дождей обрушился потолок

В Верхней Салде Свердловской области в одной из квартир жилого дома на улице Чкалова обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошёл днём 27 июля. Рухнула часть потолочного перекрытия. Пострадавших нет.
По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за протечки крыши и намокания деревянного перекрытия. Часть жильцов подъезда, в котором находится эта квартира, уехали к родственникам. Остальных временно разместили в местной школе.
Дом пока не является аварийным. Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Действиям сотрудников мэрии и управляющей компании предстоит дать соответствующую оценку.