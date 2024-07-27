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При атаке ВСУ на Шебекинский округ повреждены пять частных домов

БЕЛГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. ВСУ обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области, повреждены пять частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Вячеслав Гладков

«В городе Шебекино осколками снаряда в двух частных домах выбито остекление, посечены фасады и ограждения. Также посечен грузовой автомобиль. В результате обстрела села Новая Таволжанка различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены стены, внутренняя отделка и линия электропередачи», — написал он.

Гладков уточнил, что жертв среди мирного населения нет. «Оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — добавил глава региона.