При атаке ВСУ на Шебекинский округ повреждены пять частных домов

«В городе Шебекино осколками снаряда в двух частных домах выбито остекление, посечены фасады и ограждения. Также посечен грузовой автомобиль. В результате обстрела села Новая Таволжанка различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены стены, внутренняя отделка и линия электропередачи», — написал он.