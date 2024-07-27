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В Израиле заявили о гибели девяти детей при обстреле поселка друзов на Голанах

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять детей и подростков погибли в результате обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс, расположенного на контролируемых Израилем Голанских высотах, более 30 человек ранены. Об этом сообщил советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Источник: Reuters

«От ракеты, выпущенной “Хезболлах”, пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. На данный момент убито 9 израильских детей и подростков, более 30 получили ранения», — написал он в своем Telegram-канале.