В Израиле заявили о гибели девяти детей при обстреле поселка друзов на Голанах

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять детей и подростков погибли в результате обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс, расположенного на контролируемых Израилем Голанских высотах, более 30 человек ранены. Об этом сообщил советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.