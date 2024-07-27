Лазурный автобус сбил парня с девушкой на мотоцикле в Парголово

Вечером 27 июля в полицию поступила информация о дорожном происшествии в Парголово. На перекрестке улиц Первого Мая и Невьянской столкнулись лазурный автобус и мотоцикл. На место вызвали скорую помощь и правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Стражи правопорядка выяснили, что за рулем общественного транспорта находился 69-летний водитель. В результате ДТП пострадал 23-летний байкер и его 24-летняя пассажирка, — рассказало ведомство.
Молодых людей отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства и причины случившегося устанавливают полицейские.
К слову, очевидцы опубликовали в социальных сетях фото с места аварии. На них видно, что после столкновения лобовое стекло автобуса получило серьезные повреждения. Последствия происшествия также отразились на двухколесном транспорте.
Напомним, сегодня на 55-м километре КАД произошло массовое ДТП. Там друг друга влетели сразу четыре авто. В дорожном инциденте пострадали три человека — 10-летняя девочка и две взрослые женщины в возрасте 64 и 65 лет. Полиция начала проверку.