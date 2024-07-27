Лазурный автобус сбил парня с девушкой на мотоцикле в Парголово

Вечером 27 июля в полицию поступила информация о дорожном происшествии в Парголово. На перекрестке улиц Первого Мая и Невьянской столкнулись лазурный автобус и мотоцикл. На место вызвали скорую помощь и правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.