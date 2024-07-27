В Одессе водители защищают машины от поджогов наклейками «Не ТЦК»

Владельцы микроавтобусов в Одессе начали клеить на стёкла своих машин записку «Не ТЦК», обращая внимание окружающих, что их автомобиль не принадлежит военкомату. В последние месяцы в ряде городов Украины неизвестные начали сжигать машины, принадлежащие сотрудникам военкоматов.