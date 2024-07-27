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В Одессе водители защищают машины от поджогов наклейками «Не ТЦК»

Владельцы микроавтобусов в Одессе начали клеить на стёкла своих машин записку «Не ТЦК», обращая внимание окружающих, что их автомобиль не принадлежит военкомату. В последние месяцы в ряде городов Украины неизвестные начали сжигать машины, принадлежащие сотрудникам военкоматов.

Источник: Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Такие же надписи появлялись на машинах в других городах.

Ранее стало известно, что неизвестные совершили поджог автомобиля, относящегося к Вооружённым силам Украины, в Соломенском районе Киева.