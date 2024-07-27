Фрегату «Штандарт» предписали покинуть территориальные воды Испании

Судно находилось у берегов населенного пункта Ла-Исла-де-Ароса. Как заявили в правоохранительных органах, фрегат зашел в воды королевства без разрешения. В районе 18:45 по местному времени (19:45 мск) фрегат «начал процесс», чтобы «покинуть территориальные воды Испании».
По информации локальной газеты Diario de Arousa, капитан Владимир Мартусь заявлял, что после отказа во входе в порт галисийского Виго у него нет возможности подготовить новый план путешествия и смену членов экипажа. Кроме того, из-за отсутствия запасов воды и еды судну пришлось встать на якорь. «Также у нас техническая проблема с генератором судна, нужны запчасти», — отметил капитан.
Как заявляли ранее ТАСС представители испанских властей, «Штандарт» мог бы зайти в европейский порт, несмотря на санкции ЕС, лишь по соображениям морской безопасности.
«Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный «Штандарт» построен в 1999 году. Офис проекта находится в Санкт-Петербурге, однако фрегат уже долгое время курсирует по Средиземному морю и Атлантическому океану, реализуя учебные программы для желающих попробовать себя в качестве матросов парусника.