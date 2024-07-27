Фрегату «Штандарт» предписали покинуть территориальные воды Испании

По информации локальной газеты Diario de Arousa, капитан Владимир Мартусь заявлял, что после отказа во входе в порт галисийского Виго у него нет возможности подготовить новый план путешествия и смену членов экипажа. Кроме того, из-за отсутствия запасов воды и еды судну пришлось встать на якорь. «Также у нас техническая проблема с генератором судна, нужны запчасти», — отметил капитан.