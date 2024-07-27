Фура протаранила машины дорожников под Нижним Новгородом: два человека в больнице

— Автомобиль «Мерседес» не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди КамАЗа, который ехал на маленькой скорости в правой полосе, и столкнулся с ней. КамАЗ отбросило на другой КамАЗ, который также ехал впереди в правой полосе — уточнили в пресс-службе ведомства.