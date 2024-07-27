Фура протаранила машины дорожников под Нижним Новгородом: два человека в больнице

Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Володарском районе Нижегородской области 27 июля. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, около пяти часов вечера на 341 километре трассы М-7 на мосту через реку Клязьму столкнулись груженая фура и две машины дорожных служб.
— Автомобиль «Мерседес» не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди КамАЗа, который ехал на маленькой скорости в правой полосе, и столкнулся с ней. КамАЗ отбросило на другой КамАЗ, который также ехал впереди в правой полосе — уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате аварии от кабины фуры практически ничего не осталось. ГУ МЧС по Нижегородской области.
В результате кабина фуры разлетелась в клочья, полуприцеп развалился, груз высыпался наружу. Топливный бак оказался поврежден и горючее растеклось по асфальту. В аварии пострадали два водителя, одному из них 28 лет, другому — 59. Обоих госпитализировали.
Ввиду случившегося на участке дороги образовался внушительный затор. На место происшествия были направлены экстренные службы.
На участке образовался затор, потребовалось время для устранения последствий аварии. ГУ МЧС по Нижегородской области.
— Четверо специалистов МЧС с использованием одной единицы техники произвели на месте смыв топлива. На месте работают оперативные службы, — добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В настоящее время последствия аварии устранены, движение на участке восстановлено.