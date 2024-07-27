В Росавиации сообщили о госпитализации летчиков разбившегося Су-34

Летчики бомбардировщика Су-34, который потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, были найдены и доставлены поисково-спасательным самолетом Росавиации в аэропорт Волгограда. Летчиков госпитализировали в медучреждение Минобороны. Их состояние стабильное.