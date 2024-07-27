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В Росавиации сообщили о госпитализации летчиков разбившегося Су-34

Летчики бомбардировщика Су-34, который потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, были найдены и доставлены поисково-спасательным самолетом Росавиации в аэропорт Волгограда. Летчиков госпитализировали в медучреждение Минобороны. Их состояние стабильное.

Источник: РИА "Новости"

«Летчиков Су-34, катапультирововавшихся в ходе планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, с места их приземления забрало поисково-спасательное воздушное судно Росавиации. На место событий вылетали два спасателя Волгоградской региональной поисково-спасательной базы. Угрозы жизни летчиков нет», — написал в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.

Бомбардировщик Су-34 сегодня потерпел крушение в Волгоградской области. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность. На месте работает комиссия ВКС России.