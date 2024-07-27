ВСУ за день атаковали Курскую область с помощью 13 беспилотников

«Как уже сообщалось, ночью наши бойцы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА самолетного типа. Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено шесть украинских дронов», — написал он.
За день в Глушковском районе из-за атак ВСУ пострадали пять человек. Из-за сброса взрывчатки с беспилотников в селе Снагость Кореневского района были повреждены линии электропередачи, не было света в 7 населенных пунктах, в которых проживает около 1,5 тысячи человек. «В настоящее время энергоснабжение восстановлено. Частично отсутствует водоснабжение в селе Снагость, ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка», — уточнил Смирнов.
Два дома и один автомобиль повреждены в селе Гоголевка Суджанского района, еще два дома и две легковых машины получили повреждения в селе Бегоща Рыльского района. В поселке Теткино после обстрелов в одном домовладении повреждены фасад и коммуникации газо- и электроснабжения, выбиты окна в общежитии. «В селе Кобылки Глушковского района осколками взорвавшегося дрона-камикадзе посечен автомобиль. В селе Кульбаки после сброса с украинского коптера повреждены грузопассажирская и легковая машины. Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества», — написал врио губернатора.
Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы в 19 населенных пунктах Суджанского, Кореневского, Глушковского, Рыльского районов. «В течение дня неоднократно были обстреляны деревня Куриловка и хутор Олешня Суджанского района, поселки Теткино и имени Калинина Глушковского района», — добавил Смирнов.