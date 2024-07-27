ВСУ за день атаковали Курскую область с помощью 13 беспилотников

Два дома и один автомобиль повреждены в селе Гоголевка Суджанского района, еще два дома и две легковых машины получили повреждения в селе Бегоща Рыльского района. В поселке Теткино после обстрелов в одном домовладении повреждены фасад и коммуникации газо- и электроснабжения, выбиты окна в общежитии. «В селе Кобылки Глушковского района осколками взорвавшегося дрона-камикадзе посечен автомобиль. В селе Кульбаки после сброса с украинского коптера повреждены грузопассажирская и легковая машины. Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества», — написал врио губернатора.