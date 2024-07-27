Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве

«Я не думаю, что мой сын может совершить какие-то неправильные асоциальные действия. Я думаю, что всё будет нормально. Мне об этом пока не известно. Я ни за что особо бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если нет — значит, нет», — отметил бизнесмен.