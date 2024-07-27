«В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя… Также в поселке Политотдельский от атаки беспилотника пострадал 11-летний ребенок», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
При обстреле Белгородской области пострадали двое взрослых и ребенок
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Двое взрослых и 11-летний ребенок пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.