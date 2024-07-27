Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) так называемой международной коалиции во главе с США опасно сблизился с СУ-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе над Пальмирой. Об этом сообщил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк на брифинге Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в субботу, 27 июля.