Число погибших при ударе по деревне на Голанах возросло до 12 человек

Хагари сообщил на пресс-конфереции, что погибшим было от 10 до 20 лет. Как пишет The Times of Israel со ссылкой на медиков, 10 человек погибли на месте, еще двое — в больницах. По информации издания, в трех медицинских учреждениях находятся около 40 пострадавших.