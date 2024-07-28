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Число погибших при ударе по деревне на Голанах возросло до 12 человек

Жертвами падения ракеты в поселке друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах стали 12 человек, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. Ранее было известно об 11 погибших и 19 пострадавших. Израиль обвиняет в произошедшем ливанское движение «Хезболла», но она отрицает причастность.

Источник: Reuters

Хагари сообщил на пресс-конфереции, что погибшим было от 10 до 20 лет. Как пишет The Times of Israel со ссылкой на медиков, 10 человек погибли на месте, еще двое — в больницах. По информации издания, в трех медицинских учреждениях находятся около 40 пострадавших.

Север Израиля вечером 27 июля подвергся массированному обстрелу с территории Ливана. Как утверждает израильская армия, один из снарядов упал на футбольную площадку, где находились дети. Израиль возложил ответственность на Ливан и движение «Хезболла» и пообещал дать «жесткий ответ». Утверждается, что на футбольное поле упала Falaq-1 иранского производства, которая используется только движением «Хезболла». Само движение отрицает причастность к произошедшему, правительство Ливана осудило атаки на гражданское население.