ЦАХАЛ заявила, что удар по городу на Голанах нанесли иранской ракетой

Удар по городу Мадждаль-Шамсу на Голанских высотах был нанесен иранской ракетой Falaq-1 из арсенала «Хезболлы», заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Его слова приводит The Times of Israel.
Он рассказал, что ракета упала на местном футбольном поле. Речь идет о ракете с боевой частью весом более 50 кг, пояснил Хагари.
«Результаты судебно-медицинской экспертизы на месте происшествия указывают на эту ракету. Falaq-1 используется только террористической группировкой “Хезболла”, которая осуществила эту атаку из Шебаа», — сказал он.
Мазария-Шабъа (также — фермы Шебаа) — спорная территория площадью около 22 кв. км между Ливаном, Сирией и Израилем.
Министр обороны Израиля Иоав Галлант в разговоре с духовным лидером израильской друзской общины шейхом Муафаком Тарифом пообещал, что страна «нанесет врагу мощный удар» в ответ на удар по Голанам.
Удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в Израиле был нанесен вечером 27 июля. Согласно последним данным, погибли 12 человек, около 30 пострадали, пишут Haaretz и Times of Israel.
Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на «Хезболлу». Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что группировка заплатит за атаку цену, «какую она еще не платила», и пообещал ответ. Из-за случившегося политик прервал свой визит в США.
«Хезболла» не признала причастность к атаке. «Исламское сопротивление не имеет никакого отношения к этому инциденту», — отметили представители движения. Однако примерно за час до выступления с заявлением группировка объявила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац предупредил о близости государства к полномасштабной войне не только с «Хезболлой», но и с Ливаном, откуда действует группировка. Ливанское правительство со своей стороны осудило атаку.