ЦАХАЛ заявила, что удар по городу на Голанах нанесли иранской ракетой

«Хезболла» не признала причастность к атаке. «Исламское сопротивление не имеет никакого отношения к этому инциденту», — отметили представители движения. Однако примерно за час до выступления с заявлением группировка объявила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана.