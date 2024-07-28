Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ заявила, что удар по городу на Голанах нанесли иранской ракетой

Удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1 из арсенала «Хезболлы», полагают в ЦАХАЛ. Ракета упала на футбольном поле, погибли 12 человек, большинство из которых — дети.

Источник: AP 2023

Удар по городу Мадждаль-Шамсу на Голанских высотах был нанесен иранской ракетой Falaq-1 из арсенала «Хезболлы», заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Его слова приводит The Times of Israel.

Он рассказал, что ракета упала на местном футбольном поле. Речь идет о ракете с боевой частью весом более 50 кг, пояснил Хагари.

«Результаты судебно-медицинской экспертизы на месте происшествия указывают на эту ракету. Falaq-1 используется только террористической группировкой “Хезболла”, которая осуществила эту атаку из Шебаа», — сказал он.

Мазария-Шабъа (также — фермы Шебаа) — спорная территория площадью около 22 кв. км между Ливаном, Сирией и Израилем.

Министр обороны Израиля Иоав Галлант в разговоре с духовным лидером израильской друзской общины шейхом Муафаком Тарифом пообещал, что страна «нанесет врагу мощный удар» в ответ на удар по Голанам.

Удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в Израиле был нанесен вечером 27 июля. Согласно последним данным, погибли 12 человек, около 30 пострадали, пишут Haaretz и Times of Israel.

Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на «Хезболлу». Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что группировка заплатит за атаку цену, «какую она еще не платила», и пообещал ответ. Из-за случившегося политик прервал свой визит в США.

«Хезболла» не признала причастность к атаке. «Исламское сопротивление не имеет никакого отношения к этому инциденту», — отметили представители движения. Однако примерно за час до выступления с заявлением группировка объявила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац предупредил о близости государства к полномасштабной войне не только с «Хезболлой», но и с Ливаном, откуда действует группировка. Ливанское правительство со своей стороны осудило атаку.