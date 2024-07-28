Полицейские задержали похитителя кабеля связи в Хабаровске

В Индустриальном районе Хабаровска неизвестный похитил кабель связи с двух многоэтажных домов. Ущерб составил 35 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В полицию обратился представитель компании-провайдера. Неизвестный проник в подвальное помещение, повредив металлические решетки, и срезал кабель.
«Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего безработного. Похищенное он сдал в пункт приема вторсырья, а деньги потратил на личные нужды», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.