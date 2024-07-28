СМИ: Израиль атаковал палестинский лагерь в окрестностях Тира на юге Ливана

27 июля «Хезболлах» выпустила свыше 100 снарядов из реактивных систем залпового огня по позициям израильских войск на Голанских высотах и в Верхней Галилее. Как утверждают израильские военные, один из ударов был нанесен по друзскому поселку Мадждаль-Шамс, где в результате падения ракеты на спортивной площадке погибли 12 детей.