СМИ: Израиль атаковал палестинский лагерь в окрестностях Тира на юге Ливана

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, самолеты совершили несколько рейдов на наземные цели, произошли сильные взрывы. По сведениям местных властей, в лагерь, где базируются отряды радикального движения ХАМАС, направляются пожарные команды и кареты скорой помощи.
Налеты совершены также на поселки Эль-Аббасия и Эль-Эдейса в западном секторе Южного Ливана. О последствиях этих воздушных атак сведений не приводится.
Израильская артиллерия ведет обстрел окрестностей населенных пунктов Кфар-Килла и Тейр-Харфа, где находятся огневые позиции бойцов шиитской милиции «Хезболлах».
27 июля «Хезболлах» выпустила свыше 100 снарядов из реактивных систем залпового огня по позициям израильских войск на Голанских высотах и в Верхней Галилее. Как утверждают израильские военные, один из ударов был нанесен по друзскому поселку Мадждаль-Шамс, где в результате падения ракеты на спортивной площадке погибли 12 детей.
Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман возложил на шиитскую милицию «Хезболлах» ответственность за ракетный обстрел поселка Мадждаль-Шамс на Голанах. По его словам, это серьезная эскалация, ответ Израиля будет очень жестким.