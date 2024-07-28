Ночью в Красноярске школьник на самокате погиб под колесами иномарки

Информацию о дорожном инциденте опубликовал около двух часов 28 июля региональный главк МВД. По данным полиции, школьник ехал на самокате по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Мальчика сбила Toyota под управлением 18-летнего горожанина. Это случилось на улице 9 Мая.