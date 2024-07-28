Ночью в Красноярске школьник на самокате погиб под колесами иномарки

В ночь на воскресенье в Красноярске произошло смертельное ДТП с участием 18-летнего водителя и 14-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть на самокате.
Информацию о дорожном инциденте опубликовал около двух часов 28 июля региональный главк МВД. По данным полиции, школьник ехал на самокате по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Мальчика сбила Toyota под управлением 18-летнего горожанина. Это случилось на улице 9 Мая.
«Пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи», — проинформировали в полиции.
На место происшествия ночью выехали инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа — они уточняют обстоятельства аварии.