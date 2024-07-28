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Иномарка врезалась в световую опору и дерево в Хабаровске

Водитель Toyota Progres устроил аварию на улице Волочаевской.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в Хабаровске произошла авария. Водитель не справился с управлением и наехал на световую опору и дерево. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По предварительным данным, 28 июля в 07:50 в краевом центре произошла авария. Водитель автомобиля Toyota Progres двигался по улице Волочаевской. Он не справился с управлением.

«Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в световую опору. Затем автомобиль продолжил неконтролируемое движение и столкнулся с деревом», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.