Пожар на территории индустриальной зоны «Ордабасы» полностью потушили

Ранее сообщалось, что на территории индустриальной зоны «Ордабасы», расположенной в Енбекшинском районе, загорелась сера. По прибытии пожарные установили, что химикат горит открытым пламенем. Затем пожар локализовали. На месте было организовано три боевых участка тушения пожара. Угрозы распространения огня нет. Эвакуированное население вернулось к родственникам.