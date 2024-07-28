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В Приморье водитель сбил девочку на глазах у ее мамы

В Находке рулевой сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Источник: УМВД России по Приморскому краю

В Находке под колеса автомобиля попала 14-летняя девочка. Она под присмотром мамы переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, как вдруг на нее наехала машина, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Выяснилось, что 33-летний водитель Toyota Probox двигался со стороны базы ТМТ в направлении улицы Шевченко. Он не успел сбавить скорость и сбил ребенка. Девочка осталась жива, ее осмотрели врачи и отправили на восстановление домой.

Виновник ДТП, кстати, водит машину с 2009 года. В 2024 году ПДД не нарушал, медицинское освидетельствование признаков опьянения не показало. Назначена проверка, по результатам которой специалисты примут решение в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как 22-летний парень в Приморье насмерть сбил 17-летнюю студентку и сжег машину.