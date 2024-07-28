Минобороны рассказало о поражении опорного пункта ВСУ

«Поступила боевая задача по уничтожению скопления жилой силы в лесополосе. Выполнили расчет полета на предельно малой высоте, что исключает поражение и даже обнаружение вражеским ПВО. Нанесли удар по противнику с применением неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8. По докладу авианаводчика цель поражена. Вернулись обратно на пункт нашего базирования. Поставленная боевая задача выполнена», — рассказал штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Александр, слова которого привели в МО РФ.