Минобороны рассказало о поражении опорного пункта ВСУ

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Север”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами “Вихрь” по заданным координатам», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Согласно докладу передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
«Поступила боевая задача по уничтожению скопления жилой силы в лесополосе. Выполнили расчет полета на предельно малой высоте, что исключает поражение и даже обнаружение вражеским ПВО. Нанесли удар по противнику с применением неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8. По докладу авианаводчика цель поражена. Вернулись обратно на пункт нашего базирования. Поставленная боевая задача выполнена», — рассказал штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Александр, слова которого привели в МО РФ.