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Минобороны рассказало о поражении опорного пункта ВСУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил РФ поразил неуправляемыми ракетами опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Северной группировки ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Север”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами “Вихрь” по заданным координатам», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Согласно докладу передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

«Поступила боевая задача по уничтожению скопления жилой силы в лесополосе. Выполнили расчет полета на предельно малой высоте, что исключает поражение и даже обнаружение вражеским ПВО. Нанесли удар по противнику с применением неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8. По докладу авианаводчика цель поражена. Вернулись обратно на пункт нашего базирования. Поставленная боевая задача выполнена», — рассказал штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Александр, слова которого привели в МО РФ.