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Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Подразделение беспилотной авиации ВДВ уничтожило гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«После запуска “Ланцетов” барражирующие боеприпасы преодолели линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетные для уничтожения — 155-мм гаубицу М-777 производства США и полевой склад с боеприпасами для полевой артиллерии. После прямого попадания полевой склад боеприпасов был уничтожен, а гаубица была выведена из строя», — говорится в сообщении.

«Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ. На их счету сотни уничтоженных целей противника за весь период СВО», — отметили в оборонном ведомстве.