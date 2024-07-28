Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ

«После запуска “Ланцетов” барражирующие боеприпасы преодолели линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетные для уничтожения — 155-мм гаубицу М-777 производства США и полевой склад с боеприпасами для полевой артиллерии. После прямого попадания полевой склад боеприпасов был уничтожен, а гаубица была выведена из строя», — говорится в сообщении.