Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ

«После запуска “Ланцетов” барражирующие боеприпасы преодолели линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетные для уничтожения — 155-мм гаубицу М-777 производства США и полевой склад с боеприпасами для полевой артиллерии. После прямого попадания полевой склад боеприпасов был уничтожен, а гаубица была выведена из строя», — говорится в сообщении.
«Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ. На их счету сотни уничтоженных целей противника за весь период СВО», — отметили в оборонном ведомстве.