Российские артиллеристы продвинулись вперед в Харьковской области

«Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей противника, провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь. Этим самым артиллеристы помогли продвинуться нашей пехоте и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в оборонном ведомстве.