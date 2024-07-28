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Российские артиллеристы продвинулись вперед в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июл — РИА Новости. Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» нанесли удар по укреплениям с пехотой противника, благодаря этому бойцы ВС РФ продвинулись вперёд в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей противника, провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь. Этим самым артиллеристы помогли продвинуться нашей пехоте и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 ведут стрельбу на дальность 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами, уничтожая противника ещё на подступах к своим позициям.

«Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела», — добавили в Минобороны.

Накануне Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отбили две контратаки бригад ВСУ, противник потерял до 165 военных.