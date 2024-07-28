Откачали литр жидкости и поставили титановые пластины. Девочке из Забайкалья провели сложную операцию на мозге в Москве

Серьезность проблемы никто не ставил под сомнение. Малышку нужно было спасать. Но прежде, чем решиться на серьезное вмешательство в головной мозг, медики провели ряд исследований спинного мозга и несколько врачебных консилиумов, для поиска подходящего варианта лечения. И вот, решено, операция будет!