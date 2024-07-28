Откачали литр жидкости и поставили титановые пластины. Девочке из Забайкалья провели сложную операцию на мозге в Москве

Малышка из Забайкальского края была частым гостем региональных больниц после страшной автомобильной аварии. В ней девочка получила серьезные повреждения — многооскольчатый перелом черепа с черепно-мозговой травмой. Дорожное происшествие стало причиной неконтролируемого скапливания под кожей головы ребенка спинномозговой жидкости.
— Хирурги по месту жительства провели экстренную операцию, во время которой удалили гематомы, а также частично восстановили целостность черепа. Но из-за тяжести травмы спинномозговая жидкость постоянно скапливалась под кожей головы, — сообщили в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России.
Ребенку требовалось сложное хирургическое вмешательство, для устранения причины появления жидкости. Тогда, через онлайн консультацию медики решили принять маленькую пациентку в Москве.
— К моменту поступления девочки в отделение, под кожей скопилось более литра жидкости. Специалисты впервые столкнулись с таким крупным по объему и площади скоплением, — отметил врач нейрохирургического отделения РДКБ Дмитрий Рещиков.
Серьезность проблемы никто не ставил под сомнение. Малышку нужно было спасать. Но прежде, чем решиться на серьезное вмешательство в головной мозг, медики провели ряд исследований спинного мозга и несколько врачебных консилиумов, для поиска подходящего варианта лечения. И вот, решено, операция будет!
— После начала операции мы увидели истечение спинномозговой жидкости из-под не успевших срастись костей. Мы извлекли все фрагменты костей свода черепа, чтобы найти разрывы твердой мозговой оболочки, через которые ликвор и поступал под кожу головы. Затем устранили их, используя биологический клей и специализированные герметизирующие материалы, — рассказывает нейрохирург Дмитрий Рещиков.
Прямо в операционной индивидуально для маленькой пациентки изготовили титановую пластину, которая позволила спрятать дефект черепа. Нейрохирурги также провели работы по кожной пластике, чтобы малышка никак не выделялась от сверстников.
Масштабная операция и выбранное консилиумом врачей лечение дали свои результаты уже через месяц. Жидкость перестала накапливаться! А голова вернулась в прежнюю форму.
— Ребенок сможет вести нормальную жизнь, полноценно социализироваться и взрослеть как любой сверстник, — заключил врач Дмитрий Рещиков.
Благодаря профессионализму врачей маленькая жительница Забайкалья смогла избавиться от «пузыря» на голове. Сейчас девочку выписали домой, но первое время ей придется периодически наблюдаться в московской больнице.