Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Откачали литр жидкости и поставили титановые пластины. Девочке из Забайкалья провели сложную операцию на мозге в Москве

Московские врачи откачали из головы литр жидкости ребенку из Забайкалья.

Источник: Комсомольская правда

Малышка из Забайкальского края была частым гостем региональных больниц после страшной автомобильной аварии. В ней девочка получила серьезные повреждения — многооскольчатый перелом черепа с черепно-мозговой травмой. Дорожное происшествие стало причиной неконтролируемого скапливания под кожей головы ребенка спинномозговой жидкости.

— Хирурги по месту жительства провели экстренную операцию, во время которой удалили гематомы, а также частично восстановили целостность черепа. Но из-за тяжести травмы спинномозговая жидкость постоянно скапливалась под кожей головы, — сообщили в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России.

Нейрохирурги провели масштабную операцию на головном мозге малышки. Фото: РДКБ.

Ребенку требовалось сложное хирургическое вмешательство, для устранения причины появления жидкости. Тогда, через онлайн консультацию медики решили принять маленькую пациентку в Москве.

— К моменту поступления девочки в отделение, под кожей скопилось более литра жидкости. Специалисты впервые столкнулись с таким крупным по объему и площади скоплением, — отметил врач нейрохирургического отделения РДКБ Дмитрий Рещиков.

Серьезность проблемы никто не ставил под сомнение. Малышку нужно было спасать. Но прежде, чем решиться на серьезное вмешательство в головной мозг, медики провели ряд исследований спинного мозга и несколько врачебных консилиумов, для поиска подходящего варианта лечения. И вот, решено, операция будет!

— После начала операции мы увидели истечение спинномозговой жидкости из-под не успевших срастись костей. Мы извлекли все фрагменты костей свода черепа, чтобы найти разрывы твердой мозговой оболочки, через которые ликвор и поступал под кожу головы. Затем устранили их, используя биологический клей и специализированные герметизирующие материалы, — рассказывает нейрохирург Дмитрий Рещиков.

Прямо в операционной индивидуально для маленькой пациентки изготовили титановую пластину, которая позволила спрятать дефект черепа. Нейрохирурги также провели работы по кожной пластике, чтобы малышка никак не выделялась от сверстников.

Через месяц после операции жидкость перестала скапливаться и девочку выписали домой. Фото: РДКБ.

Масштабная операция и выбранное консилиумом врачей лечение дали свои результаты уже через месяц. Жидкость перестала накапливаться! А голова вернулась в прежнюю форму.

— Ребенок сможет вести нормальную жизнь, полноценно социализироваться и взрослеть как любой сверстник, — заключил врач Дмитрий Рещиков.

Благодаря профессионализму врачей маленькая жительница Забайкалья смогла избавиться от «пузыря» на голове. Сейчас девочку выписали домой, но первое время ей придется периодически наблюдаться в московской больнице.