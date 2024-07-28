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Российские бойцы обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ

Группа российских военнослужащих под командованием замкомроты гвардии старшего лейтенанта Евгения Пушкаря обнаружила и нейтролизовала группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ, передают «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что украинские военные готовили нападение на расположение российских войск. Несмотря на численное превосходство противника, командир ВС РФ решил дать бой. Российские бойцы подобрались к диверсантам, выбрав удобные позиции для наблюдения и ведения огня. Застигнутые врасплох, ВСУ понесли существенные потери и отступили.

Ранее российский военнослужащий Владислав Комлев обнаружил подозрительный автомобиль в зоне специальной военной операции (СВО), на котором, как выяснилось позднее, передвигались украинские диверсанты.