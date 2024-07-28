Российские бойцы обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ

Отмечается, что украинские военные готовили нападение на расположение российских войск. Несмотря на численное превосходство противника, командир ВС РФ решил дать бой. Российские бойцы подобрались к диверсантам, выбрав удобные позиции для наблюдения и ведения огня. Застигнутые врасплох, ВСУ понесли существенные потери и отступили.