Правоохранители рассказали о четырех компаниях в деле генерала Булгакова

«Пока в уголовном деле, фигурантами которого стали совладельцы ГПК и бывший замминистра обороны, фигурируют следующие компании: АО “Грязинский пищевой комбинат”, ООО “КонсервПакЛам”, ОО “ГПК-Продтара”, ООО “Бруно”», — сказал собеседник агентства. По его словам, следователи проводят допросы сотрудников всех этих компаний.
По делу арестованы Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Все трое — совладельцы ГПК, входят в совет директоров комбината, Ковалевич также занимает должность генерального директора. Им предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Они же связаны и с другими компаниями. Так, доля в комбинате принадлежит «ГПК-Продтара», изготавливающей бумажную и картонную тару. Его совладелец — родственник Михайленко. Сам Михайленко также является совладельцем компании «Комсервпаклам», производящей мясные консервы для ГПК. Смирнова является совладельцем «Комсервпаклам». Она же ранее владела фирмами, производящими пластиковую упаковку, консервы и спецодежду, и рыбоводческим комплексом. В то же время родственник Михайленко является владельцем «Бруно», которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон. Что касается Ковалевич, он ранее занимался производством продуктов питания, его фирма была ликвидирована налоговиками. Сейчас он занят лишь в ГПК.
«Все компании, в которых фигуранты дела являются бенефициарами, поставляют продукция для ГПК», — сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Булгаков длительное время с использованием служебного положения лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината. В результате была создана система, при которой в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания даже в условиях проведения специальной военной операции. Как сообщили в ФСБ России, Булгаков задержан по делу о коррупции, он заключен под стражу и содержится в СИЗО «Лефортово».
Грязинский пищевой комбинат был создан в 1944 году. Он занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ.