Правоохранители рассказали о четырех компаниях в деле генерала Булгакова

По делу арестованы Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Все трое — совладельцы ГПК, входят в совет директоров комбината, Ковалевич также занимает должность генерального директора. Им предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Они же связаны и с другими компаниями. Так, доля в комбинате принадлежит «ГПК-Продтара», изготавливающей бумажную и картонную тару. Его совладелец — родственник Михайленко. Сам Михайленко также является совладельцем компании «Комсервпаклам», производящей мясные консервы для ГПК. Смирнова является совладельцем «Комсервпаклам». Она же ранее владела фирмами, производящими пластиковую упаковку, консервы и спецодежду, и рыбоводческим комплексом. В то же время родственник Михайленко является владельцем «Бруно», которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон. Что касается Ковалевич, он ранее занимался производством продуктов питания, его фирма была ликвидирована налоговиками. Сейчас он занят лишь в ГПК.