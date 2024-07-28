В Росавиации рассказали об эвакуации пилотов упавшего под Волгоградом Су-34

— Летчиков Су-34, катапультировавшихся в ходе планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, с места их приземления забрало поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации — вертолет Ми-8Т авиакомпании «Дагестан». Оно доставило членов экипажа Су-34 из района события в аэропорт Волгоград (Гумрак) в 15:57 МСК, — рассказал на своей странице в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.