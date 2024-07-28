Туареги-исламисты в Мали разбили колонну ЧВК «Вагнер», десятки погибших

Туареги — воинственное африканское племя, которое уже более века ведет борьбу за создание независимого государства. Французы разделили их территории между своими колониями: Мали, Нигером, Марокко и Алжиром. Племя пытается добиться своей государственности. ???Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития...