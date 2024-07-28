Дагестанская полиция отреагировала на видео избиения военного в РОВД

«Что произошло и почему — в этом разберутся в Следственном комитете республики. На основании, в том числе, и проведенных экспертиз. Давать правовую оценку действиям полицейских могут, должны и будут, лишь сотрудники вышеупомянутого ведомства», — пояснила Гариева.