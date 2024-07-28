МО РФ сообщило об уничтожении семи БПЛА над Белгородской и Курской областями

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.