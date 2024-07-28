МО РФ сообщило об уничтожении семи БПЛА над Белгородской и Курской областями

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Ранее, 27 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб после обстрела ВСУ села Бочковка. Он добавил, что от полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинских беспилотника. Еще один дрон ВСУ был сбит около 07:50 мск.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе.