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МО РФ сообщило об уничтожении семи БПЛА над Белгородской и Курской областями

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской и Курской областями. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Ранее, 27 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб после обстрела ВСУ села Бочковка. Он добавил, что от полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинских беспилотника. Еще один дрон ВСУ был сбит около 07:50 мск.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе.