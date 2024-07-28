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Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курской области, там начался пожар, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал», — написал он.

По информации врио губернатора, в тушении участвуют 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Пока им удалось ликвидировать пожар на одном резервуаре.

Тушение продолжается, добавил Смирнов.

Он сообщил также, что еще один украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом в городе Суджа. Там пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Как заявили в Минобороны, за ночь системы ПВО сбили над территорией России семь украинских дронов: два над Курской областью и пять над Белгородской.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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