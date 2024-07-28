Миассец угнал автомобиль и попал на нём в ДТП

Водитель Лады в какой-то момент уснул, что позволило задержанному взять у него ключи и угнать авто, в котором он позже попал в аварию. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что в отношении задержанного возбуждено дело по статье угон.