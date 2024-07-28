На Новосибирском водохранилище спасли двух девушек, спрыгнувших с катамарана

Две девушки, 2005 и 2006 годов рождения, оказались в опасной ситуации на новосибирском водохранилище, когда не смогли забраться обратно на катамаран после прыжка в воду. Спасатели МАСС помогли им выбраться из воды и провели профилактическую беседу, напомнив о рисках, связанных с прыжками в воду без страховки. Специалисты подчеркнули, что такие действия могут привести к травмам, опрокидыванию водного транспорта, а также к несчастным случаям из-за течения или волн. Спасатели рекомендуют всегда оставлять на катамаране человека, который может помочь подняться на борт или позвать помощь в необходимом случае.