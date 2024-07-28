Грузовой автомобиль провалился на переправе через реку Лена в Иркутской области

На минимум трое суток парализовано движение по понтонной переправе через реку Лена в районе села Тутура. Причина тому, нарушивший правила проезда трал. Водитель транспортного средства проигнорировал запрет на въезд машинам свыше 20 тонн и двинулся по переправе. Как сообщили в пресс-службе Дирекции автодорог Иркутской области авто перевозило дробильный комплекс на карьер «Головновский».