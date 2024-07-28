Грузовой автомобиль провалился на переправе через реку Лена в Иркутской области

На минимум трое суток парализовано движение по понтонной переправе через реку Лена в районе села Тутура. Причина тому, нарушивший правила проезда трал. Водитель транспортного средства проигнорировал запрет на въезд машинам свыше 20 тонн и двинулся по переправе. Как сообщили в пресс-службе Дирекции автодорог Иркутской области авто перевозило дробильный комплекс на карьер «Головновский».
— Под тяжестью он проломил проезжую часть моста на выезде. Продвинуться дальше не смог, тем самым загородив проезд по мосту. В настоящее время проезда нет, — пояснили в пресс-службе Дирекции.
Теперь дорожникам предстоит нелегкая работа по восстановлению проезда через переправу на 8 км трассы Жигалово-Казачинское. На мосту организовано пешеходное движение. Стоит вопрос о заготовке досок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение по автодороге в Ольхонском районе перекроют 29 июля. Ограничение продлится всего час, на время буровзрывных работ.