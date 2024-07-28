Забралась на подоконник, пока мама убиралась. Пятилетняя девочка выпала из окна пятиэтажного дома в Бурятии

На место сразу прибыла скорая помощь и инспектор подразделения по делам несовершеннолетних. Оказалось, что дошкольница находилась дома под присмотром мамы, но та занималась уборкой и не заметила, как девочка забралась на подоконник. Случайно малышка ухватилась за москитную сетку на открытом окне, которая не выдержала веса ребенка и рухнула вниз.