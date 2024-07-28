Забралась на подоконник, пока мама убиралась. Пятилетняя девочка выпала из окна пятиэтажного дома в Бурятии

Серьезные травмы различной степени тяжести получила пятилетняя девочка из Бурятии. Трагедия произошла вечером, 27 июля, в столице республики Улан-Удэ, когда ребенок забрался на окно подоконника.
— В дежурную часть отдела полиции № 2 по Улан-Удэ от жителей улицы Бульвар Карла Маркса поступило сообщение о том, что с пятого этажа жилого дома упала девочка, — сообщили в пресс-службе МВД республики Бурятия.
На место сразу прибыла скорая помощь и инспектор подразделения по делам несовершеннолетних. Оказалось, что дошкольница находилась дома под присмотром мамы, но та занималась уборкой и не заметила, как девочка забралась на подоконник. Случайно малышка ухватилась за москитную сетку на открытом окне, которая не выдержала веса ребенка и рухнула вниз.
— Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Отметим, что семья благополучная и на учете не состоит, — поделились в пресс-службе полиции республики.
Сейчас правоохранители занимаются выяснением обстоятельств трагедии с несовершеннолетней. Что касается девочки, то за ее здоровье борются медики Детской республиканской клинической больницы.
Напомним, ранее врачам из Бурятии удалось спасти 10-месячного мальчика, который выпал из окна десятиэтажного многоквартирного дома. Тогда вместе с ребенком с высоты упала его 31-летняя мать, спасти женщину медики не успели.