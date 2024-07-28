Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Забралась на подоконник, пока мама убиралась. Пятилетняя девочка выпала из окна пятиэтажного дома в Бурятии

Пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома в Бурятии.
Источник: Комсомольская правда

Серьезные травмы различной степени тяжести получила пятилетняя девочка из Бурятии. Трагедия произошла вечером, 27 июля, в столице республики Улан-Удэ, когда ребенок забрался на окно подоконника.

— В дежурную часть отдела полиции № 2 по Улан-Удэ от жителей улицы Бульвар Карла Маркса поступило сообщение о том, что с пятого этажа жилого дома упала девочка, — сообщили в пресс-службе МВД республики Бурятия.

На место сразу прибыла скорая помощь и инспектор подразделения по делам несовершеннолетних. Оказалось, что дошкольница находилась дома под присмотром мамы, но та занималась уборкой и не заметила, как девочка забралась на подоконник. Случайно малышка ухватилась за москитную сетку на открытом окне, которая не выдержала веса ребенка и рухнула вниз.

— Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Отметим, что семья благополучная и на учете не состоит, — поделились в пресс-службе полиции республики.

Сейчас правоохранители занимаются выяснением обстоятельств трагедии с несовершеннолетней. Что касается девочки, то за ее здоровье борются медики Детской республиканской клинической больницы.

Напомним, ранее врачам из Бурятии удалось спасти 10-месячного мальчика, который выпал из окна десятиэтажного многоквартирного дома. Тогда вместе с ребенком с высоты упала его 31-летняя мать, спасти женщину медики не успели.