Девять человек пострадали в столкновении автобуса с автоцистерной под Воронежем

Там пояснили, что авария случилась сегодня в 8.47 на седьмом километре автодороги «А-134» в Рамонском районе. Столкнулись автомобиль «Хендай» под управлением 43-летнего водителя и автобуса ПАЗ, в котором в тот момент ехало 20 человек.