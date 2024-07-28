Девять человек пострадали в столкновении автобуса с автоцистерной под Воронежем

Девять человек пострадали в столкновении автобуса ПАЗ с автоцистерной на трассе в Рамонском районе под Воронежем. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 28 июля.
Там пояснили, что авария случилась сегодня в 8.47 на седьмом километре автодороги «А-134» в Рамонском районе. Столкнулись автомобиль «Хендай» под управлением 43-летнего водителя и автобуса ПАЗ, в котором в тот момент ехало 20 человек.
По предварительным данным полиции, водитель фургона не выдержал безопасную дистанцию и допустил ДТП с двигающимся в попутном направлении автобусом. От удара заднюю часть ПАЗа раскорежило. В результате ДТП 9 человек пострадали. Они были госпитализированы в медицинское учреждение оперативно прибывшими скорыми.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.