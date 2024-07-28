Туареги сообщили, что разгромили колонну с бойцами ЧВК «Вагнер» в Мали

Reuters и Associated Press передают заявление повстанческого движения. В заявлении говорится, что в боях под городом Тинзауатен 25 и 26 июля туареги «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников», а также захватили военные автомобили и бронетехнику. Представитель повстанцев Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что часть малийских солдат и бойцов ЧВК «Вагнер» сдались в плен.
Как передает ТАСС, малийский Генштаб сообщил, что правительственная армия ведет ожесточенные бои с отрядами боевиков у границы с Алжиром. Территория столкновений «остается бастионом сосредоточения террористов и контрабандистов». Пять целей боевиков были уничтожены беспилотниками.
25 июля в районе города Тинзауатен повстанцы атаковали патруль правительственных войск. Власти Мали сообщали, что боевикам оказано сопротивление.
На ресурсах ЧВК «Вагнер» о ситуации не сообщалось. Военный блогер Борис Рожин сообщил, что среди пленных наемников был один из преемников основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина под позывным Лотос. Он уточнил, что Лотоса обменяли.
Вооруженных конфликт в Мали начался в 2012 году с восстания сепаратистов, которые объявили независимость северных регионов страны. В 2014 году власти Мали и движения туарегов подписали соглашение о прекращении огня, однако в стране активизировались группировки радикальных исламистов. Последние несколько лет в Мали на стороне правительственных войск действует ЧВК «Вагнер». Глава МИД России Сергей Лавров в 2021 году говорил, что местные власти сами обратились к ЧВК для борьбы с террористами. В 2023 году после попытки мятежа основателя «Вагнера» Евгения Пригожина, как сообщал Лавров, власти Мали установили официальные контакты с властями России.