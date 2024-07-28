Туареги сообщили, что разгромили колонну с бойцами ЧВК «Вагнер» в Мали

Вооруженных конфликт в Мали начался в 2012 году с восстания сепаратистов, которые объявили независимость северных регионов страны. В 2014 году власти Мали и движения туарегов подписали соглашение о прекращении огня, однако в стране активизировались группировки радикальных исламистов. Последние несколько лет в Мали на стороне правительственных войск действует ЧВК «Вагнер». Глава МИД России Сергей Лавров в 2021 году говорил, что местные власти сами обратились к ЧВК для борьбы с террористами. В 2023 году после попытки мятежа основателя «Вагнера» Евгения Пригожина, как сообщал Лавров, власти Мали установили официальные контакты с властями России.