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Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Два взрыва прогремели в Харькове, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Источник: Reuters

«В Харькове прогремели два взрыва», — говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале «Общественного».

По данным на 11.07 мск, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины звучит воздушная тревога.