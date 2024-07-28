Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове

«В Харькове прогремели два взрыва», — говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале «Общественного».
По данным на 11.07 мск, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Два взрыва прогремели в Харькове, сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове прогремели два взрыва», — говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале «Общественного».
По данным на 11.07 мск, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины звучит воздушная тревога.