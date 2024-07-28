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18 человек эвакуировались на пожаре в жилом доме в Иркутске 27 июля

Пламя охватило трехэтажный дом на улице Бабушкина.

Источник: Комсомольская правда

27 июля на пожаре в жилом доме по улице Бабушкина в Иркутске работали почти 30 специалистов. Пламя охватило несколько уровней трехэтажного кирпичного дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области 18 человек смогли самостоятельно выбраться из ловушки дыма.

— К месту были направлены девять единиц техники. На момент их прибытия наблюдалось плотное задымление на втором этаже, из окна выходил дым. Работало три звена газодымозащитной службы на проверке помещений и тушения открытого огня, — пояснили в ведомстве.

Из-за наличия в здании деревянных, пустых перекрытий потребовалось их вскрыть, для проверки потушенного пламени. От буйства огня пострадало девять квадратных метров, а также вещи и мебель. По мнению дознавателей, причиной появления огня могло стать замыкание электропроводки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с раннего утра 28 июля жители поселка Молодежный и СНТ по Байкальскому тракту остались без света. Энергетикам удалось оперативно восстановить подачу энергоснабжения потребителям, но некоторым придется обращаться за подключением к председателю садоводства.