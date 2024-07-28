Дожди, жара и грозы: осадки в Омской области пока не прекратятся

Осадки, которые в этом месяце уже значительно превысили среднемесячную норму, продолжат выпадать и дальше. Об этом говорят прогнозы как минимум двух сервисов погоды.
Так, по данным Gismeteo, небольшой дождь пройдет в Омске уже в понедельник днем. Температура воздуха составит +17 градусов утром и +22 градуса днем.
Дождь и переменную облачность сулит нам и вторник. Температура будет такой же, как и в предыдущий день.
В среду, 31 июля, дождя не будет, облачность переменная, потеплеет до +24.
А вот август снова начнется с дождей и гроз, а температура воздуха значительно повысится. Небольшой дождь ожидается уже в четверг, 1 августа, при этом воздух прогреется до +28.
К пятнице, 2 августа, дождь усилится. В субботу, напротив, снизит свою интенсивность. Температура воздуха составит от +19 утром и вечером и до + 27 днем.
А вот начиная с воскресенья, 4 августа, синоптики обещают омичам грозы на протяжении трех дней: 4, 5 и 6 августа. Дневная температура составит при этом +24-+26 градусов. Утренняя — +17.
Практически аналогичный прогноз погоды дает сервис Ventusky. Переменная облачность, дожди и невысокая для лета дневная температура — основные приметы погоды последних дней июля. Кроме дождя, синоптики прогнозируют также порывистый ветер и ночное понижение температуры до +13—+15 градусов.
Что касается первых дней августа, то здесь синоптики также прогнозируют повышение температуры, дожди и грозы. Однако согласно сервису Ventusky в воскресенье, 4 августа, грозы не ожидается.