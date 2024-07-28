Жительница Башкирии размозжила голову мужчины сковородой.

Мелеузовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Она в марте этого года во время застолья с алкоголем металлической сковородой нанесла потерпевшему не менее восьми ударов по голове и лицу. Ее знакомый получил телесные повреждения, от которых вскоре скончался на месте преступления.