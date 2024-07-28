Жительница Башкирии размозжила голову мужчины сковородой.

Мелеузовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Она в марте этого года во время застолья с алкоголем металлической сковородой нанесла потерпевшему не менее восьми ударов по голове и лицу. Ее знакомый получил телесные повреждения, от которых вскоре скончался на месте преступления.
В суде подсудимая вину признала частично, подтвердила, что от ее действий скончался потерпевший, но не согласилась с количеством ударов. Также подсудимая принесла извинения потерпевшей стороне.
«Были допрошены потерпевшие, свидетели, которые подтвердили обстоятельства совершенного преступления, исследованы письменные материалы уголовного дела. Оценив все собранные по делу доказательства, суд признал подсудимую виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» — сообщили в пресс-службе инстанции.
В итоге суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.