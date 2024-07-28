В Карачаево-Черкесии потерпел крушение легкомоторный самолет

На место ЧП прибывают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
Позже в МЧС КЧР сообщили, что один из находившихся на борту погиб, а второй доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу.
«Для ликвидации последствий происшествия привлечена группировка сил и средств в количестве 15 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек, 3 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее, 10 июля, в Камско-Устьинском районе Татарстана потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna-172. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. По информации Telegram-канала «Авиаторщина», в самолете находились четыре человека. Пилот и пассажирка с ребенком погибли, еще один мужчина выжил, выпрыгнув за борт на небольшой высоте. Он получил переломы и был госпитализирован.