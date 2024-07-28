Эксперт прокомментировал инцидент на Голанских высотах

В субботу Израиль сообщил о гибели 12 человек при ударе по Голанским высотам. Ливанское шиитское движение «Хезболлах» при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с «Хезболлах» и Ливаном.
«Трудно сказать, что произошло, но на героическую риторику Израиля я бы не обращал внимания. Это традиционно для Ближнего Востока, и эти высказывания повернуты вовнутрь страны», — сказал Чупрыгин.
Он подчеркнул, что Тель-Авив давно готовится к войне с движением «Хезболлах», но не начинает из-за незавершенного конфликта с ХАМАС в секторе Газа, в том числе касаемо поствоенной ситуации в Газе.
«Планы подготовлены, триггер может быть в любой момент. В ситуации с Голанскими высотами можно рассмотреть конспирологическую версию, согласно которой кому-то может быть выгодно, чтобы Израиль начал наземные боевые действия против “Хезболлы”. Но держать в уме такую возможность можно, поскольку все это попахивает провокацией, которая называется “операция под чужим флагом”. Но вопрос — кем», — добавил эксперт.