Эксперт прокомментировал инцидент на Голанских высотах

«Планы подготовлены, триггер может быть в любой момент. В ситуации с Голанскими высотами можно рассмотреть конспирологическую версию, согласно которой кому-то может быть выгодно, чтобы Израиль начал наземные боевые действия против “Хезболлы”. Но держать в уме такую возможность можно, поскольку все это попахивает провокацией, которая называется “операция под чужим флагом”. Но вопрос — кем», — добавил эксперт.