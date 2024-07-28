«Я боюсь отпускать детей на улицу!»: многодетная мама избитого в Черемхово мальчика рассказала о состоянии сына

В октябре 2023 года многодетная мама из Черемхово Татьяна Пожиткова не могла предположить, что один из сыновей, после прогулки окажется в больнице. Как ранее писала КП-Иркутск, 12-летний Иван и 14-летний Лёня отправились со старшим братом 15-летним Петей в соседний район. Но по версии семьи Пожитковых это не очень понравилось местной молодежи. Один из них — 16-летний подросток налетел на Ваню и стал избивать. За дело взялись правоохранительные органы. Спустя более полугода женщина рассказала корреспонденту КП-Иркутск, наказан ли обидчик ее сына.
— Его даже не задержали! Допросы провели и все! Сейчас в деле начались хотя бы какие-то подвижки. Его передали дознавателю, начали проводить допросы моих детей и все, пока тишина. Я спросила у дознавателя сколько это будет длиться, мне ответили, что долго! — рассказывает Татьяна.
Вспоминать события того дня многодетной маме до сих пор страшно. В день избиения она вела сына домой, испачканного с ног до головы в крови. Подросток несколько раз терял сознание в руках матери. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму в форме сотрясения головного мозга, рваные раны, ссадины и ушибы. Сейчас физическое здоровье парня восстановилось, а вот для психологического потребовалась помощь специалиста.
— После избиения он долгое время не мог вообще выйти на улицу. Мы стали наблюдаться у психолога, и только по весне он стал выходить! Конечно, как мама я боюсь отпускать детей на улицу. Потому что там дурдом творится! — делится мама избитого Ивана.
Татьяна понимает, что дети не будут вечно сидеть дома. Чтобы материнское сердце успокоилось, она хочет добиться привлечения к ответственности 16-летнего подростка, который по словам братьев Ивана его избил. Но недавно семью Пожитковых ждало ещё одно потрясение.
— Город маленький. На улице мы не сталкивались с этим парнем. Но недавно я узнала, что он учится в одной группе с моим старшим сыном! — заключила Татьяна.
По словам старшего сына женщины подросток, который может быть причастен к избиению ее сына ведет себя порядочно и учится хорошо. Но Татьяна не собирается останавливаться и будет добиваться, чтобы хулиган, выбравший Ивана целью, ответил по закону.