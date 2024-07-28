«Я боюсь отпускать детей на улицу!»: многодетная мама избитого в Черемхово мальчика рассказала о состоянии сына

В октябре 2023 года многодетная мама из Черемхово Татьяна Пожиткова не могла предположить, что один из сыновей, после прогулки окажется в больнице. Как ранее писала КП-Иркутск, 12-летний Иван и 14-летний Лёня отправились со старшим братом 15-летним Петей в соседний район. Но по версии семьи Пожитковых это не очень понравилось местной молодежи. Один из них — 16-летний подросток налетел на Ваню и стал избивать. За дело взялись правоохранительные органы. Спустя более полугода женщина рассказала корреспонденту КП-Иркутск, наказан ли обидчик ее сына.