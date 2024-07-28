«Подразделения группировки войск “Центр” в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении ведомства.
Они также отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили две 227-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки «Рапира» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Украинские силы потеряли до 385 военнослужащих.
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Также они уничтожили три украинских склада боеприпасов.
Кроме того, более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения Южной группировки войск. За сутки они уничтожили два склада боеприпасов ВСУ. Противник, помимо техники, потерял до 560 военнослужащих.
Также подразделениями группировки войск «Север» уничтожили склад боеприпасов. Они также отразили две контратаки ВСУ.
Помимо этого, подразделениями группировки войск «Запад» отразили одну контратаку и улучшили положение по переднему краю. Военнослужащие уничтожили восемь складов боеприпасов противника.
«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области», — уточнило ведомство.
Бойцы «Днепра» также уничтожили склад боеприпасов ВСУ.
Накануне, 27 июля, в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР. Это осуществили подразделения группировки войск «Центр».
Ранее, 23 июля, стало известно, что армия России освободила населенный пункт Ивано-Дарьевка ДНР. Задачу осуществили подразделения Южной группировки войск.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.