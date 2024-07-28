ВС РФ освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР

Они также отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили две 227-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки «Рапира» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Украинские силы потеряли до 385 военнослужащих.