Группировка «Днепр» уничтожила до ста военных ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155 мм гаубицы М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.