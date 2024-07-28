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Мужчина погиб в затопленном доме в Челябинской области

Мужчина погиб в затопленном доме в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Коркинском округе. Следственный комитет в настоящее время историю официально не прокомментировал.

Предварительно известно, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после эвакуации вплавь отправился в дом за спиртным. Пока очевидцы искали лодку, чтобы вернуть его, он скончался.

Напомним, поздно вечером 27 июля начался перелив реки Чумляк через дамбу. В зоне потенциального подтопления оказались дома, расположенные по улицам Юркина, Гастелло, Багратиона.

ОБНОВЛЕНИЕ

Источник в медицинских кругах Коркино сообщил, что, скорее всего, у мужчины случился сердечный приступ на фоне стрессовой ситуации. «Уровень воды не позволял утонуть», — отметил уже собеседник в правоохранительных структурах.