Автобус с детьми столкнулся с легковушкой и опрокинулся в Вилейском районе

ДТП произошло в воскресенье возле поселка Партизанский Вилейского района в 11:40.
По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса, обгоняя молоковоз, выехал на встречную полосу.
Возле перекрестка автобус столкнулся с легковой машиной «Ровер», за рулем которого находилась 27-летняя женщина.
Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. Отмечается, что в автобусе находилось 22 ребенка, они не пострадали.
Водителя легковушки доставили в больницу для медицинского осмотра.
«На месте аварии работают инспекторы ГАИ и следственно оперативная группа», — сообщили в УВД.
Как позже сообщили в Минздраве, после осмотра медицинскими работниками 11 детей-инвалидов в сопровождении родителей были отпущены домой.
В легковом автомобиле пострадала беременная женщина.
«С предварительным диагнозом ЧМТ, ушиб грудной клетки, закрытая травма живота, перелом головки левой локтевой кости и рваная рана голени она доставлена в Минскую городскую больницу N5», — сообщила пресс-служба ведомства.
Пострадала также девочка 2020 года рождения — после осмотра ее отправили на амбулаторное лечение.