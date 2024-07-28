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Автобус с детьми столкнулся с легковушкой и опрокинулся в Вилейском районе

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Пассажирский автобус с детьми опрокинулся в кювет в Вилейском районе, об этом сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Источник: УВД Миноблисполкома

ДТП произошло в воскресенье возле поселка Партизанский Вилейского района в 11:40.

По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса, обгоняя молоковоз, выехал на встречную полосу.

Возле перекрестка автобус столкнулся с легковой машиной «Ровер», за рулем которого находилась 27-летняя женщина.

Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. Отмечается, что в автобусе находилось 22 ребенка, они не пострадали.

Водителя легковушки доставили в больницу для медицинского осмотра.

«На месте аварии работают инспекторы ГАИ и следственно оперативная группа», — сообщили в УВД.

Как позже сообщили в Минздраве, после осмотра медицинскими работниками 11 детей-инвалидов в сопровождении родителей были отпущены домой.

В легковом автомобиле пострадала беременная женщина.

«С предварительным диагнозом ЧМТ, ушиб грудной клетки, закрытая травма живота, перелом головки левой локтевой кости и рваная рана голени она доставлена в Минскую городскую больницу N5», — сообщила пресс-служба ведомства.

Пострадала также девочка 2020 года рождения — после осмотра ее отправили на амбулаторное лечение.