В Волгограде водитель электросамоката сбил 5-летнего мальчика

ДТП в Центральном районе Волгограда произошло в субботу, 27 июля. В 14.45 рядом с парковкой в Мемориальном парке напротив Волгоград Арены сбили ребенка. По данным полиции, на 5-летнего ребенка налетел водитель электросамоката.