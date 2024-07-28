В Волгограде водитель электросамоката сбил 5-летнего мальчика

ДТП в Центральном районе Волгограда произошло в субботу, 27 июля. В 14.45 рядом с парковкой в Мемориальном парке напротив Волгоград Арены сбили ребенка. По данным полиции, на 5-летнего ребенка налетел водитель электросамоката.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате наезда ребенок получил множество травм. Его доставили в больницу.
Напомним, накануне в Центральном районе самокатчик сбил пенсионера с собакой. Животное искали несколько дней, мужчина получил серьезные переломы.