Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ в районе Угледара в ДНР и Гуляйполе и Новодаровки в Запорожской области.
В ведомстве сообщили, что потери Вооружённых сил Украины составили до 140 военнослужащих. Кроме того, было уничтожено пять автомобилей, американский бронетранспортёр, британская гаубица FH-70 и 152-мм орудие Д-20.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot ВСУ.