Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Подразделения российской группировки войск «Восток» за сутки уничтожили три склада боеприпасов ВСУ. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.

Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ в районе Угледара в ДНР и Гуляйполе и Новодаровки в Запорожской области.

В ведомстве сообщили, что потери Вооружённых сил Украины составили до 140 военнослужащих. Кроме того, было уничтожено пять автомобилей, американский бронетранспортёр, британская гаубица FH-70 и 152-мм орудие Д-20.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot ВСУ.